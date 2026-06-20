40歳を迎えた5月23日に、約20年ぶりの写真集『DAY OFF』が刊行され話題を呼んでいる沢尻エリカさんが、「週刊文春」の連載「阿川佐和子のこの人に会いたい」に登場。活動休止から復帰に至るまでの経緯や当時の心境などを、赤裸々に語った。【画像】水着姿も…話題を呼んでいる約20年ぶりの写真集スタイリスト：亘つぐみ@TW ヘアメイク：冨沢ノボル◇◇◇阿川写真集のあとがきで、「昔はどこか自分を偽りながら生き