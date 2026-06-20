北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は19日（日本時間20日）、グループC第2節のブラジル―ハイチ戦が米フィラデルフィア・スタジアムで行われた。前半だけで3-0とする圧倒的な攻撃力を見せつけた一方、29歳アタッカーが思わぬアクシデントに見舞われた。ブラジルは前半12分、味方のパスから右サイドを突破したハフィーニャがゴールネットを揺らしたが、オフサイドの判定。同22分にもスルーパスに抜け出