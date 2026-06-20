◇W杯北中米大会1次リーグC組ブラジル 3―0 ハイチ（2026年6月19日米国・フィラデルフィア）ブラジルがハイチに3―0で快勝し、1次リーグ第2戦で今大会初勝利を挙げた。モロッコと1―1で引き分けた第1戦（13日）でベンチスタートなったFWクニャが初先発。前半24分にFWビニシウスが鋭いシュートを放ち、こぼれたところに飛び込んで先制点を挙げた。同36分にはゴール左前に抜けてビニシウスからパスを受け、左足で豪快にゴー