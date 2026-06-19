登校中の小学生に後ろから体当たりしてケガをさせた疑いで、64歳の男が逮捕された。近くでは以前から「黒マスクのぶつかりおじさん」が出没していて、警察は余罪を調べている。会社員の高橋政行容疑者（64）は先月26日、神奈川・大和市の歩道で登校中の小学2年生の女の子（7）に後ろから体当たりして転倒させ、ヒザをすりむくケガをさせた疑いがもたれている。近くでは以前から子供に体当たりする「黒マスクのぶつかりおじさん」が