“家族旅行”の最中に回されたカメラが捉えた様子は、世間を大きく騒がせることとなった――。【写真】「飲まなやってられへん」ばつまる夫婦、飲酒運転疑惑の衝撃シーン6月18日、芸能事務所『Son』は公式サイト上で、家族系YouTuber『ばつまる夫婦』の専属契約解除を発表した。当該チャンネルは、夫の“ジョニー”ことHIROと妻のKANAが、2人の子どもとともに家族の日常を発信するチャンネル。騒動の発端は、夫婦が6月11日に