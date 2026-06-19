亜南極地域に位置するハード島およびマクドナルド諸島の風景/Courtesy Australian Antarctic Division/Doug Thost（CNN）致死性の高い鳥インフルエンザの株が南極近くの遠隔の島々で蔓延（まんえん）し、在来の野生生物に壊滅的な被害を与えている。研究者らによると、推定1万3000頭のアザラシの子どもに加え、ペンギンや海鳥も死んだという。オーストラリア南極プログラムは昨年10月と今年1月にドローン（無人機）調査を実施。そ