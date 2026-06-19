18日夜、埼玉県加須市の国道で速度違反の取締りのために設置された移動式オービスが盗まれる事件がありました。18日午後11時半頃、加須市内の国道125号で、移動式のオービス（＝速度違反取締装置）が何者かに盗まれる事件がありました。警察によりますと、午後7時頃から速度違反の取締りのため移動式オービスを設置し、警察官2人が少し離れたパトカーから監視していたということです。警察官2人はおよそ30分毎に撮影されたデータを