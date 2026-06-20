◇W杯北中米大会1次リーグD組米国 2―0 オーストラリア（2026年6月19日シアトル）共催国メキシコに続き、米国も決勝トーナメント進出を決定した。オーストラリアに2発快勝。第1回となった1930年ウルグアイ大会以来の開幕2連勝を手にした。シアトルの大歓声に包まれた一戦。最大の懸念は初戦のパラグアイ戦で足を負傷したFWクリスチャン・プリシック（ACミラン）の不在だった。ポチェッティーノ監督が「出場に向けて懸命