モロッコはイスマイル・サイバリのゴールを守り切った電光石火の先制ゴールを守り切って、モロッコ代表が大会初勝利を挙げた。北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日にグループリーグC組の試合が行われ、モロッコがスコットランド代表に1-0で勝利した。初戦でブラジル代表と引き分けたモロッコに対し、スコットランドはハイチ代表戦に勝利。そのため、スコットランドは勝利すれば決勝トーナメント進出が決まる条件