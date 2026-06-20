公営住宅の家賃は毎年見直されるため、以前より負担が増えることがあります。特に年金生活の場合、「収入は大きく変わっていないのに、なぜ負担だけ増えるのか」と感じるでしょう。 公営住宅の家賃は、一般的な賃貸住宅とは違う仕組みで決まります。本記事では、家賃が上がる理由と、負担が重いときに確認したい手続きを解説します。 公営住宅の家賃は「収入」と「住宅の条件」で決まる 公営住宅の家賃は、入居者