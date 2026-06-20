先日のスペースX上場で、史上空前の「1兆ドル長者（Trillionaire：トリリオネア）」になったイーロン・マスク。この現実は、わたしたちにどんな世界をもたらすのか。前編記事に引き続き、およそ100年前に世界最初のビリオネアとなった、ジョン・D・ロックフェラーの歴史を振り返りつつ、富の一極集中が進む現代社会の行方をジャーナリストの小林雅一氏が考察した。【前編】→100年前のロックフェラーより「33倍も金持ち」…イーロ