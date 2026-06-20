’26年７月、連載終了から24年を経た累計2000万部の少女漫画『天は赤い河のほとり』（原作・以下同：篠原千絵）と、「このマンガがすごい！」女性編で１位を獲得した『天幕のジャードゥーガル』（トマトスープ）がアニメ化される。歴史マンガのアニメといえば、原泰久の大ヒット作『キングダム』や『チ。―地球の運動について―』（魚豊）の話題も記憶に新しく、ここ数年、アニメの中で歴史ジャンルの存在感は明らかに増している。