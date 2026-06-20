北海道旭川市で2024年4月18日に女子高生が殺害された事件で、殺人罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が6月8日に結審した。6月22日の判決を前に、臨床心理士の岡村美奈さんが、内田被告の裁判での発言を振り返り分析する。【写真】「殺意は全くありません」と証言した内田被告＊＊＊被告本人しか知り得ない殺意を認定するのは難しい。この事件はその難しさを露わにしている。北海道旭川市の景勝地「神