6月19日、女優の伊藤かずえがXで、YouTubeチャンネル『やっちゃえ伊藤かずえ』で配信していた、愛車に乗りながらトークする企画の終了を発表。その引き金となったという“ある通報”が波紋を広げている。投稿で《私がYouTubeでドライブトークしているのは違反なんですか？》と怒りをあらわにした伊藤は、《NHKに意見した人がいるようですが、これは私の問題なので私のSNSに直接言ってください》と続けた。そして、《これまで