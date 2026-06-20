タレントのヒロミ（61）が、20日放送の日本テレビ系『オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます』（毎週土曜前10：30）に出演。アイスにまつわる調査結果に衝撃を受けた。【写真】めちゃくちゃ豪華な食事会ショットを公開したヒロミ俳優の小泉孝太郎とともにMCを務める同番組。冒頭でアイスクリームの「好きな味ランキング」（2025年）が紹介された。2人は、4位のラムレーズンについて「大人だよね」、3位のチョコミント