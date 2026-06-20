森保監督が改めて、その貴重さを訴えた日本サポーターによるゴミ拾い活動(C)Getty Images目下、開催中の北中米ワールドカップ（W杯）でも、日本代表のサポーターたちのゴミ拾い活動は、各国でフォーカスされた。ある種の“文化”として世界で認知されつつある光景ではある。だが、その行動を称賛する多くの海外メディアの中では「なぜ日本人は自分たちに関係のないゴミまで拾うのか」という疑問も付きまとう。【動画】中村敬斗