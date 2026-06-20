【FIFAワールドカップ2026】アメリカ代表 2ー0 オーストラリア代表（日本時間6月20日／シアトル・スタジアム）【映像】超速攻でまさか！史上初のOGで2戦連発（実際の様子）アメリカ代表がワールドカップ初となる2試合連続オウンゴールで得点。アメリカ代表のFWフォラリン・バログンがスピードでサイドを突破して入れたクロスが相手のミスを誘い、オーストラリア代表DFキャメロン・バージェスが頭を抱えた。共催国のアメリカは