’23年にはキスマイ千賀との三角関係が今年結成５周年を迎える７人組グループ『なにわ男子』。７月11日からコンサートツアーが始まるタイミングで長尾謙杜（23）と元『E-girls』メンバーでインフルエンサーの稲垣莉生（27）の熱愛が発覚し、ファンは大混乱に陥っている。６月12日発売のフライデーは、２人の親密な仲を証明するツーショットを掲載。６月上旬の夜11時過ぎ、隠れ家風の中華居酒屋で食事を済ませた２人は、別々に退店