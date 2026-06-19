Snow Manのラウールの“ひと言”が、思わぬ世代間論争を呼んでいる。「ラウールさんが『えっ！？』と目を丸くしたのが、マツコ・デラックスさんらの“昭和の食べ方”でした。6月18日放送の『週刊さんまとマツコ特大号』（TBS系）では、『1972年生まれが大集合！』と題した企画を放送。学生時代の“ぜいたくだった食べ物”が話題になると、阿佐ヶ谷姉妹・渡辺江里子さんは『砂糖をかけたトマト』を挙げ、『今みたいに糖度を表示