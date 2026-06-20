近年被害が増えている「レスキュー商法」。焦る心理につけ込んで高額請求をする手口です。 【写真を見る】焦る心理につけ込む「レスキュー商法」お金を支払ってしまったらどうすれば？ 深夜に鍵を紛失し、業者に開けてもらおうと依頼すると“法外な金額”を請求された…。MBSのよんチャンTVは6月12日の放送で、泣く泣くその支払いを受け入れざるを得ない状況に追い込まれたケースを紹介しました。 翌日の仕事