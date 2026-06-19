骨肉腫との闘病を発信していた21歳のユーチューバー「isshin CH」の一心さんが、16日に死去した。本人のSNSを通じ、家族が伝えた。写真家で映画監督の蜷川実花さんや格闘家の新居すぐるらから追悼の声が上がっている。高校までサッカー少年だったという一心さん。高校1年生の2月頃から腰に痛みを感じ、医療機関を受診するもヘルニアなどと診断され、骨肉腫の診断がつくまで半年を要した。今月11日に「人生最期の治療開始」と