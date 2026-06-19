埼玉県教育委員会によって6月16日に発表された、公立高校教諭2名の懲戒免職処分。前編では「自身の性的欲求を満たすため」に教え子の女子生徒と関係を持った31歳教諭の事案を報じたが、南部地区の県立高校に勤務する32歳の男性教諭が起こしたもう一つの事件も、極めて悪質なものであった。【写真】埼玉県教育委員会が発表した32歳高校教諭の懲戒処分事案の詳細運動部の顧問を務めていた当該教諭は、自校の男子生徒への不適切な