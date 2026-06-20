今やあらゆる説明や解説が動画で提供される時代になった。便利な反面、「テキストの方が早い」「動画を見ながら検索できない」など、いちいち動画を見せられることに対してストレスを感じる人も増えているようだ。【映像】こんな動画はイヤ！“ストレス演出”の例ニュース番組『わたしとニュース』では、この「動画ストレス」について、街の声や動画制作側の意図を交えつつ、コラムニストの月岡ツキ氏とともに深掘りした。■「