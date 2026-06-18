最近、北朝鮮では「嘆願事業」によって農村に配置された若者たちの離脱事例が相次いでいる。嘆願事業とは、若者らが「農村や炭鉱に送ってくれ！」と願い出るものだが、実態が「強制」であるのは言うまでもない。デイリーNKの咸鏡北道の消息筋によれば、若者たちからは「一度農村に配置されれば、死ぬまで農場員として生きなければならず、将来に希望が持てないという声が上がっている」という。いったい、北朝鮮の農村の実情とはど