自民党本部に掲げられた日本国旗自民党は、日本国旗損壊罪法案の一部を修正する方針を固めた。参院で少数与党の中、野党の賛同を得るため、損壊している状況を撮影し、映像を不特定多数に提供、陳列する配信行為を処罰する条文を削除。法施行後3年をめどに、映像に関するインターネットの利用状況などを勘案し、必要に応じて所要の措置を講じると付則に記す方向だ。複数の関係者が15日、明らかにした。自民と日本維新の会の連