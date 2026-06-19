キア・スターマー英首相が15日のダウニング街での記者会見で、16歳未満の子供によるソーシャルメディアへのアクセスを全面禁止すると発表した。 【写真】全面禁止大胆な策を決断した英首相 TikTok、スナップチャット、インスタグラムなどが対象となるほか、子どもが見知らぬ他人と交流できるオンラインゲームやライブ配信サービスも規制対象に含まれる。世界でも最も厳しいオンライン安全規