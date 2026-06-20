20日の朝、福井県敦賀市の北陸自動車道でクルマ4台が絡む多重事故が発生し、男性ひとりが重傷を負っているほか、複数の負傷者が出ています。20日午前8時15分ごろ福井県敦賀市刀根の北陸自動車道で、クルマ4台が絡む多重事故が発生しました。福井県高速隊によりますと、対向車線にはみだしたクルマがクルマ3台と衝突したとみられます。この事故で20代の男性ひとりが重傷を負って病院に搬送されたほか、複数の負傷者が出ています。事