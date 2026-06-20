AI生成結果をそのまま外国語課題の答えとして提出したことがあるかAIで生成した翻訳文などをそのまま使い、外国語授業の課題を提出した経験があると答えた大学生が36％に上ることが20日、独協大の木村佐千子教授の全国調査で分かった。翻訳機能に頼り、コピー・アンド・ペーストをして、課題を乗り切るAI依存が進んでいる。木村教授は「AIを有効活用すれば語学力が向上するケースもあるが、コピペでは絶対に身に付かない」と呼