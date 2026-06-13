地方の実家を離れて都会でキャリアを積む人が増える一方で、遠距離ゆえに親の異変に気付けず、悲劇に直面するケースが後を絶ちません。親子仲が決して悪くなくても、日々の仕事の忙しさや「まだ元気だから心配させたくない」という親側の遠慮から連絡が途絶えがちになり、結果として深刻な事態を招いてしまう実態が存在します。本記事ではAさんの事例から、別居する高齢親への万が一の備えについて、社会保険労務士法人エニシアFP