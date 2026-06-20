ドジャースが日本時間20日、大谷翔平選手が真美子夫人の第2子出産に伴う休暇で、同日のオリオールズ戦を欠場することが発表されました。この日は通常よりスタメン発表が遅れ、日本時間午前9時過ぎにようやく発表。そこに大谷選手の名前はなく、その後「配偶者の出産に伴う休暇で欠場」と理由が発表されました。なおドジャースはホームのドジャー・スタジアムでオリオールズと対戦。佐々木朗希投手が先発予定です。