みなさんこんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。厳しい暑さの続く夏が今年もやってきます。皆さんはもう、夏服の対策はお済みですか？ 何も準備をしていないと、こんな失敗を招くことになるかも……！ 今回は、夏に起こる洋服の失敗ランキング＆回避テクニックをご紹介いたします。◆3位：下着の色、丸見えです！ 問題夏といえば、白いTシャツ。ですが、白のTシャツはインナーが透け