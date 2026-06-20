ダイソーで何気なく目に留まったのが、『スプリングキーホルダー（ベーシック）』。スプリング部分がつや感のあるポリエステルで巻かれていて、樹脂タイプにありがちな野暮ったさがなく、バッグの雰囲気を崩さずさらりと使える上品な仕上がり。鍵やパスケースに付けても自然になじむ、110円とは思えない優秀アイテム♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スプリングキーホルダー（ベーシック）価格：￥110（税込）材質