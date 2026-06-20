梅雨の時期に見頃を迎えるアジサイについて、行政が誤食への注意を呼びかけている。料理の飾りとして添えられた葉を食べて食中毒になったケースがあり、専門家は食べないように注意が必要だと指摘する。アジサイの葉…“謎の毒”に警戒梅雨のシーズンまっただ中、見頃を迎えているのはアジサイだ。しかし、このきれいなアジサイ、食中毒の危険性があるとして行政が注意を呼びかけている。取材班が向かったのは、境内に約1000本のア