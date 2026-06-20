ブラジルがハイチと対戦カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は現地時間6月19日、北中米ワールドカップ（W杯）グループCの第2節でハイチ代表と対戦。前半36分に決まった追加点が「バケモンだろ」「狙ってやってるのか？」など注目を集めている。試合は前半23分、FWヴィニシウス・ジュニオールが放ったシュートのこぼれ球にいち早く反応したFWマテウス・クーニャが先制ゴールをゲット。そして同36分、クーニャがペ