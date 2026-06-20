新たな米大統領専用機として改修した機体を披露するトランプ大統領＝19日、ワシントン郊外（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、ワシントン郊外の空軍基地で、米政権がカタールから受け取り、新たな大統領専用機エアフォースワンとして改修した機体を披露した。自身が好む赤と白、濃紺の塗装が施され、トランプ氏は式典で「誰も見たことがないほど豪華な『空飛ぶホワイトハウス』に生まれ変わった」と誇