東京都内のホテルに掲げられた日本と中国の国旗＝2025年3月【北京共同】中国の国有企業で観光大手の「中国旅遊集団」の関連会社が日本への団体旅行の募集を再開していたことが19日までに明らかになった。夏休みシーズンに向けた6泊7日の団体旅行プランがある。東京都や京都府、大阪府、奈良県などを観光する。昨年11月の高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁以降、中国政府は国民に日本への渡航自粛を呼びかけていた。国内