名古屋発祥のラーメンチェーン「スガキヤ」を運営するスガキコシステムズが、約20年ぶりの関東再進出を発表した。創業80周年を迎えた同社が掲げる「1000店舗構想」の成否を占う、最初の試金石といっても過言ではない。ワンコインでお釣りがくる和風とんこつラーメンと、子どもが喜ぶソフトクリーム。東海地方のショッピングセンターのフードコートで、半世紀にわたって親しまれてきたあの「スーちゃん」が、なぜいま、強固な地盤の