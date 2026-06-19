暑さで食欲が落ちやすい夏こそ、しっかり栄養を摂りながらおいしく食事を楽しみたいもの。サラダボウル専門店WithGreenでは、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、旬の夏野菜をたっぷり使用した新作サラダ2種を販売します。食べ応えのあるお肉や春雨を組み合わせた満足感たっぷりのメニューは、暑い季節のランチやディナーにもぴったりです。 夏を楽しむ新作サラダ2種が登場 今回登場するの