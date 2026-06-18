16日に国際信州学院大学の公式サイトが、入試に関するおわびを掲載。大正8年度に実施した試験において出題ミスが判明し、追加の合格者がいると告知した。ドイツ語をベースにした設問において「問題文が成立しない事象」が発生したとのことで、大学側は再発防止に取り組むとコメントしている。 「辺野古で無差別殺傷事件」のデマを配信生成AIが作った情報に注意すべき理由 この声明において一番注目すべき点は、約100年