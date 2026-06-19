G7サミットの際に面会するトランプ米大統領（左）とイタリアのメローニ首相＝17日、フランス東部エビアン（イタリア首相府提供・共同）【ローマ共同】トランプ米大統領は19日放送のイタリアのテレビ番組で、フランスで開かれた先進7カ国首脳会議（G7サミット）の際、イタリアのメローニ首相との写真撮影に応じたのは「懇願されたからだ」と述べた。メローニ氏は「作り話だ」と反発。イタリアの外相が訪米予定を取りやめ、波紋が