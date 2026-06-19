NHK連続テレビ小説「おむすび」（2024年度後期）ヒロインなどの女優橋本環奈（27）に結婚秒読み説が再燃しそうだ。かねて交際が報じられる俳優の中川大志（28）との親密デートを女性セブン最新号にキャッチされたのだ。【もっと読む】橋本環奈“パワハラ疑惑”報道の時限爆弾炸裂！ CMランキング上位から圏外陥落の大ピンチ5月下旬の昼下がり、人通りの多い東京・表参道のメインストリートを堂々と歩いてショッピングを楽しん