今月9日、営農者とみられる人がSNSに「知らなかったでは許されないぞ。隣の家から除草剤流れ出して稲が枯れ始めている」という投稿をして注目を集めた。 投稿者は隣家の住民と話がついたのか今は投稿を削除しているが、この投稿に対しては「除草剤の被害はよくある」「（うちの田んぼも）おなじことがあった」などと反応する人もおり、決して“特殊な被害”ではないようだ。 「普通に損害賠償請求案件」という声がある一方で、