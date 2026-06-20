今年の「父の日」は6月21日。カーネーションとともに華やかにお祝いされる「母の日」と比べると、「気づいたら過ぎていた」「何をあげたらいいか分からず、結局スルーした」という声も多く、毎年どこか影が薄い印象が否めない。世のお父さんたちはどれくらい家族から感謝の気持ちを受け取っているのだろうか。「デイリー新潮」では、50歳以上の父親200人を対象に「父の日ギフト」に関するアンケートを実施。そこから浮き彫りに