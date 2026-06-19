茨城県下妻市の市長・須藤豊次氏（67）が6月15日未明、同県八千代町の排水路で遺体として発見された。各社報道は「事件性は低く、自死の可能性が高い」と報じたが、ネット上では死因に関する陰謀論めいた推測が拡散されている。【写真】現場となった排水路、周りの道は街灯が少なく田んぼが広がっていた3月の市長選で須藤氏の選対本部長を務めていた下妻市議会議員の宇梶浩太氏はNEWSポストセブンの取材に、「8日の宴席で『思