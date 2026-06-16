《ANAで予約していたのに、空港で「座席の余りがありません」と言われ、搭乗できませんでした》【写真】アイドルのようなダンスを披露するANAのキャビンアテンダントANA（全日空）利用客の“搭乗拒否トラブル”がXで話題となっている。事前に航空券を購入していたにも関わらず、空港で搭乗を拒否されたというケースが発生しているという。ANAで座席トラブルが発生ANAは2026年5月19日より、国内線の運賃体系や予約制度を一新。