堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの放送開始を前に、第1シーズン全話のアンコール放送が決定した。7月26日の第2シーズン初回放送に向けて、6月27日から連夜で一挙放送を実施。さらに最終話では、2023年の放送時に地上波限定で流れたラストシーンが一夜限りで復活する。【写真】豪華キャスト集結！続編ビジュアルを公開TBSは、7月26日から2クール連続で日曜劇場『VIVANT』第2シーズンを放送する。第1シーズンは2023年