山形県山形市の病院の待合室で19日、正当な理由なく包丁6本を持っていた疑いで無職の47歳の男が現行犯逮捕されました。けが人はいませんでした。銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市鉄砲町1丁目の無職・岡崎貴弘容疑者（47）です。警察の調べによりますと、岡崎容疑者は19日午前11時30分ごろ、山形市南四番町の病院の待合室で正当な理由なく刃渡り6センチを超える包丁6本を持っていた疑いです。午前11時15分すぎ、病院