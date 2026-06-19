人気ライトノベル『りゅうおうのおしごと！』の最終巻『りゅうおうのおしごと！21 〜白雪姫と竜王の結婚〜』が、7月15日に発売されることが決定した。あわせてカバーイラストが公開された。【画像】結婚するの！公開された『りゅうおうのおしごと！』最終巻のイラスト2015年9月から刊行された同作は、『のうりん』などを手がけた白鳥士郎氏の人気作品で、16歳にして将棋界の最強タイトル保持者『竜王』となった九頭竜八一のも