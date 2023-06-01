出産の後、休むが当たり前になる場所を。産後の母親と赤ちゃんを支えるホテルが東京都内に誕生します。18日に公開されたのは、東京・有明にオープンする産後ケア専用ホテル「Villa Mom」。出産後の母親と赤ちゃんの新しい生活をサポートすることが目的です。ホテルには「24時間体制」で助産師や保育士が常駐。母親が睡眠や休息を取るために赤ちゃんを預けることや、沐浴（もくよく）の講習会を開くほか、子育てのアドバイスもして