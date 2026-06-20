フジテレビ系「トークィーンズ」が１８日に放送された。この日は、俳優・舘ひろしがゲスト出演。元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄は、舘のダンディーな振る舞いを絶賛。「本当にカッコいい人って上品さも兼ね備えているんだなっていう。見たことない…。私の周りの男たちで見たことないです…」と感激した。つづけて「（周りの男性たちは）Ｔシャツとかサンダルで高級な所に行くのがカッコいいと思ってる…」と話